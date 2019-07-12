سفير المنامة يستأنف عمله في بغداد بعد تعليق أسبوعين

بغداد / علي جواد / الخليج 365

استأنف السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، الجمعة، مهام عمله في بغداد، بعد تعليق دام نحو أسبوعين، على خلفية اقتحام متظاهرين لمبنى السفارة احتجاجا على احتضان البحرين ما عرف بـ"مؤتمر المنامة".

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، عاد إلى مقر عمله بمبنى السفارة اليوم".

وأوضح المصدر، أن الأزمة السياسية على خلفية اقتحام متظاهرين بمبنى السفارة، يونيو/حزيران الماضي "انتهت بين البلدين".

ولفت إلى أن عددا من المتهمين بالاعتداء على مبنى السفارة سيحاكمون وفق القانون.

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ومساء 29 يونيو، اقتحم العشرات من المتظاهرين، مبنى السفارة البحرينية في منطقة المنصور، غربي بغداد، احتجاجا على احتضان البحرين ما عرف بـ"مؤتمر المنامة"، وإثر ذلك استدعت الأخيرة سفيرها لدى بغداد صلاح المالكي.

وفي ذات اليوم، عبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن رفضه وشجبه لاقتحام المتظاهرين لمبنى السفارة البحرينية ببغداد، فيما أكد اتخاذ الإجراءت القانونية بحق المتورطين.

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، في 27 و29 يونيو الماضي، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.