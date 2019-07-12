البحرين تدين "اعتراض" إيران ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

المنامة/ الخليج 365

أدانت البحرين، الجمعة، "اعتراض" سفن إيرانية ناقلة نفط تجارية بريطانية في مضيق هرمز، واصفة ذلك بـ "العمل العدائي".

جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، اطلعت عليه الخليج 365، غداة إعلان لندن تعرض ناقلة نفط بريطانية لمحاولة اعتراض من قوارب إيرانية بمضيق هرمز، وهو ما نفته طهران.

وبحسب البيان، أعربت البحرين عن "تضامنها التام مع بريطانيا"، مشددة على "ضرورة توقف إيران عن الأعمال العدوانية المزعزعة لأمن الخليج العربي وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها سترسل سفينة حربية إلى الخليج، لتحل محل أخرى أصغر حجما، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

والخميس أعلنت بريطانيا، أنها رفعت مستوى الأمن الملاحي للسفن التي ترفع العلم البريطاني التي تمر عبر المياه الإيرانية في الخليج إلى المستوى الثالث (حرج)، في الساعات الأولى من الثلاثاء.

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ويعني ذلك أنه يُنصح السفن بتجنب المياه الإقليمية الإيرانية إن أمكن أو تقليل الظهور أثناء المرور عبر مضيق "هرمز"، وأماكن أخرى على طول الساحل.

فيما نفى "الحرس الثوري" الإيراني، الخميس اتهامات بريطانية بمحاولة 3 قوارب تابعة له اعتراض ناقلة نفط في مضيق هرمز.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، الشهر الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، منتصفي مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.