فلسطين.. إصابة العشرات جراء قمع #الاحتلال #مسيرة_نعلين الأسبوعية

صحيفة الخليج الالكترونية أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان. وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا للمشاركة في المسيرة السلمية مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق بينهم متضامن أجنبي.

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