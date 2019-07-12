الكويت.. اعتقال “خلية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم الجمعة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على “خلية ” تتبع جماعة الإخوان المسلمين .

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وذكرت أن المقبوض عليهم “قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقرا لهم”.

وأضاف البيان أن التحقيقات لا تزال جارية.