سوريا.. مقتل 13 مدنياً بغارات لنظام بشار شمال البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل 13 مدنياً على الأقل، ثلاثة منهم في مدينة إدلب السوري، جراء غارات نفذتها اليوم (الجمعة) قوات نظام بشار الأسد شمال غرب سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامنت الغارات مع استمرار المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة في المنطقة، لتتخطى حصيلة القتلى منذ ليل الأربعاء 120 قتيلاً على الأقل من الطرفين.