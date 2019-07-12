© REUTERS / MOAS/Jason Florio وتعتقد المنظمة أن العدد النهائي للقتلى سيتجاوز 80، ما يجعل الحادث واحدا من أسوأ كوارث سفن المهاجرين. وانقلبت السفينة بعد انطلاقها من ليبيا متجهة إلى أوروبا. وفقا لوكالة "رويترز". وجرى إنقاذ أربعة أشخاص قالوا لخفر السواحل التونسي إن القارب كان يقل 86 شخصا. Advertisements وساحل غرب ليبيا أحد نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا. وطبقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة لقي 682 مهاجرا حتفهم غرقا في البحر المتوسط حتى الآن خلال 2019. وغرق آلاف المهاجرين سنويا في الأعوام الماضية خلال قيامهم برحلات مشابهة رغم تراجع العدد هذا العام نتيجة جهود تدعمها أوروبا لوقف تهريب البشر من ليبيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من ارتفاع عدد القتلى إلى 80 في كارثة قارب المهاجرين قبالة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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