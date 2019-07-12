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© REUTERS / MOAS/Jason Florio
وانقلبت السفينة بعد انطلاقها من ليبيا متجهة إلى أوروبا. وفقا لوكالة "رويترز".
وجرى إنقاذ أربعة أشخاص قالوا لخفر السواحل التونسي إن القارب كان يقل 86 شخصا.
وساحل غرب ليبيا أحد نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا.
وطبقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة لقي 682 مهاجرا حتفهم غرقا في البحر المتوسط حتى الآن خلال 2019.
وغرق آلاف المهاجرين سنويا في الأعوام الماضية خلال قيامهم برحلات مشابهة رغم تراجع العدد هذا العام نتيجة جهود تدعمها أوروبا لوقف تهريب البشر من ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من ارتفاع عدد القتلى إلى 80 في كارثة قارب المهاجرين قبالة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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