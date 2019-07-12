الحكومة المصرية تنفي تخصيص وزارة لإسعاد المواطنين

نقلت صحيفة "الأخبار" المصرية، عن مصدر في مجلس الوزراء، نفيه ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا كما تردد، "مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة".
وأشار إلى أن "مدير منظومة الشكاوي الحكومية، د. طارق الرفاعي، تطرق فقط للحديث خلال حواره على إحدى القنوات الفضائية، عن جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومي في أداء الخدمات مثل الإمارات".
وكان الرفاعي أوضح أن ما يؤرق الحكومة حاليا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بالحكومة وأجهزتها المختلفة، مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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