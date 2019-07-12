الكويت تضبط خلية إخوانية هاربة من مصر... وتحقيقات مع المتسترين عليها

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الداخلية أعلنت، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط الخلية الصادر بحقهم أحكاما قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وأشارت إلى أن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم، والجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجودها".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها، أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

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وتابعت الوزارة في بيانها أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأكد الوزارة أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".

وقالت إنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن"، مؤكدة أنهت ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.