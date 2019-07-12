بالفيديو... استنفار أمني على خلفية عرض جوازات سفر كويتية للبيع

بدورها تحركت الأجهزة الأمنية الكويتية على خلفية مقطع الفيديو بغية الإطاحة بصاحبه ومعرفة تفاصيل أدق. ونشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية إيضاحا جاء فيه أن المشتبه به "مواطن كويتي يعاني من إعاقة ذهنية ولديه تقرير ومستندات طبية خاصة تم تسليمها من ذويه إلى الجهات المختصة".

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