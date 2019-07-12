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أفادت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين والوفد المرافق لبحث المسار السياسي للأزمة السورية.
© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
وأضافت أنه "كان هناك اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف من قبل الجانبين حول الخطوات التالية وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية بوضع العراقيل أمام هذه العملية".
وتناول الاجتماع مستجدات العملية العسكرية ضد الإرهابيين التي أطلقها الجيش السوري لتحرير إدلب.
وأكد الجانب الروسي دعمه للجيش العربي السوري في رده على خروقات الإرهابيين وعلى أي استفزازات تقوم بها المجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب، مجدداً موقف موسكو المؤيد لحق سورية في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب.
وتطرق النقاش إلى التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
وكان مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف زار طهران منذ أيام والتقى بالمسؤولين والقيادات الإيرانية.
وكان الأسد استقبل لافرنتييف في دمشق بتاريخ 20 يونيو/ حزيران الروسية، كذلك التقاه في دمشق بتاريخ 19 أبريل/ نيسان من العام الحالي في دمشق قادما من السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يلتقي لافرنتيف مجددا في دمشق لبحث الحل السياسي ومعركة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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