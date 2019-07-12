لبنان.. البنوك تجتذب الدولارات بودائع مرتفعة الفائدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لبنان يعاني أزمة مالية خانقة ونقص كبير في احتياطيات النقد

كان القطاع المصرفي اللبناني أجرى عمليات مماثلة في السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع المصرف المركزي. ووٌصفت هذه العمليات باسم "الهندسة المالية"، مع إيداع الدولارات الجديدة في البنك المركزي.

وبدأت أحدث هذه العمليات قبل نحو أسبوعين، ولا تزال مستمرة.

كان صندوق النقد الدولي قال في بيانه الختامي لزيارة بعثته للبنان الأسبوع الماضي إن تدفقات الودائع إلى لبنان توقفت تقريبا وإن الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي انخفضت بنحو ستة مليارات دولار منذ أوائل 2018.

جاء ذلك على الرغم من استمرار العمليات المالية للبنك المركزي، ويرجع في جزء منه إلى مدفوعات أصل قيمة السندات الدولية وكوبوناتها التي سددها البنك المركزي خلال الفترة ذاتها.

وقال نسيب غبريل كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس إن البنوك تقدم حوافز لكبار المودعين بهدف جذب أموال جديدة من الخارج.

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وقال مروان بركات كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده "سنشهد تحسنا في نمو الودائع من ناحية، وتحسنا في احتياطيات النقد الأجنبي بالمصرف المركزي نتيجة لتلك العمليات".

وذكر بركات أن البنوك تعرض فائدة سنوية 14 بالمئة على الودائع. وأضاف أن الحد الأدنى للوديعة كان 20 مليون دولار في البداية، لكن جرى خفضه لاحقا إلى خمسة ملايين دولار.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن على المصرف المركزي أن ينهي عملياته المالية تدريجيا حينما يسمح بذلك التعديل المالي وما يتبعه من انخفاض في العوائد.

تهدف الحكومة اللبنانية، المثقلة بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، لخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من أكثر من 11 بالمئة في العام الماضي، في الميزانية التي سيصوت عليها البرلمان الأسبوع المقبل.