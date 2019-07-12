مصر.. توجه حكومي لإنشاء وزارة لـ"السعادة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة المصرية القاهرة

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر، طارق الرفاعي، خلال لقاء تلفزيوني بأن السعادة ستكون ملموسة في تعامل المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية.

وأشار الرفاعي إلى أن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الواقع المصري بات يشهد مصطلحات كـ"التميز"، و"جائزة التميز"، مؤكدا أن هناك مساعي لزيادة الوعي لدى المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل معهم في كافة أجهزة الدولة المختلفة.