إيران تنشئ سوق تقنية معلومات مشتركة مع عدة دول

دبي - بواسطة محمد فارس © تسنيم

أعلن رئيس منظمة تقنية المعلومات الإيراني أمير ناظمي أنه ستعقد هذا العام القمة الـ14 بين إيران وتركيا وروسيا وأذربيجان من أجل إنشاء مركز دولي وتوسيع السوق العالمية للشركات الناشئة.

وأكد أمير ناظمي أن وزراء الاتصالات في الدول الأربع سيعقدون، الأسبوع المقبل، اجتماعا رباعيا في طهران، لإنشاء منطقة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات، وأنشطة مشتركة تهدف إلى دعم التعاون بين الشركات الناشئة في هذه البلدان.

وتابع قائلا: بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء سوق مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات الإقليمية والدولية.

وأضاف ناظمي أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز المعرفة التقنية والقدرة التنافسية للشركات الناشئة الإيرانية في الأسواق الخارجية، بحيث تلعب دورا مهما في تعزيز التكنولوجيا الرقمية في إيران.

المصدر: تسنيم