شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة فلسطينيين، من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز الحمرا فى الأغوار الشمالية. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر أمنية فى جنين، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الحمرا العسكرى فى الأغوار الشمالية، اعتقلت الليلة الماضية نور الدين فالح أبو الرب، ومحمد قاسم زكارنة، وأحمد نصرى زكارنة، من بلدة قباطيا أثناء مرورهم على الحاجز فى طريق عودتهم إلى بلدتهم، ويعمل ثلاثتهم فى أجهزة الأمن الفلسطينية.

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