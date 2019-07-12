"الوفاق" الليبية تطالب باريس توضيح وجود أسلحة فرنسية في غريان

وليد عبد الله / الخليج 365
طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، باريس بتقديم "توضيحات" حول وجود أسلحة فرنسية عثر عليها في مدينة غريان (غرب) خلال عملية عسكرية على قاعدة تابعة لقوات الجنرال خليفة حفتر.
جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية محمد سيالة إلى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وفق بيان نشرته الوزارة الليبية على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك".
وأوضح البيان أن "سيالة طالب الجانب الفرنسي بتوضيح متى تم شحن الأسلحة وكيف سلمت ومعرفة حجمها الذي يتنافى وجودها مع ما تصرح به باريس في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية بدعم حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا".
وأشار أن "الخارجية الفرنسية قد أبلغت سفارة طرابلس لدى باريس بأن موضوع الأسلحة في ليبيا معنية به وزارة الدفاع الفرنسية".
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عثرت على 4 صواريخ "جافلين" الأمريكية في قاعدة يستخدمها رجال تابعين لحفتر.
وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية سابقا أن صواريخ "جافلين" التي تم العثور عليها في غريان هي فعلا ملك للجيش الفرنسي وقد تم شراؤها من الولايات المتحدة.
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