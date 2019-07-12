الجيش التركي يحيّد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
حيّد الجيش التركي 6 إرهابيين ، في غارات على مواقع منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.
وأشارت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على تويتر، الجمعة، إلى شن غارات على مواقع المنظمة في منطقتي "زاب" و"كارا".
وذكرت أن الغارات أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين، فضلا عن تدمير مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة عائدة للمنظمة الإنفصالية.
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