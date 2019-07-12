بوتين: مستعدون لاتخاذ خطوات لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية

موسكو/ الخليج 365

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين تباحث هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عبّاس.

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وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أوضاع الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن "روسيا أكدت استعدادها لاتخاذ خطوات لضمان السلام، بما في ذلك إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية".

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