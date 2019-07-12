إنقاذ 23 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

يوسف محمود/ الخليج 365

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية، إنقاذ 23 مهاجرًا غير نظامي؛ بينهم امرأتان كانوا على متن قارب متجه إلى أوروبا، قبالة سواحل البلاد.

وقال حرس السواحل وأمن الموانئ التابع للبحرية الليبية، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، الخميس، إن المهاجرين

18 من ليبيا، و4 من مصر، وسوداني".

وأشار إلى أنه تم انقاذهم، الأربعاء، على بعد 18 ميلًا شمال مجمع مليته الساحلي للنفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف البيان أن المهاجرين تلقوا مساعدات إنسانية وطبية، ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

Advertisements

وأصبحت ليبيا ممرًا رئيسيًا للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يفرون إلى أوروبا هربًا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.

يأتي هذا بالتزامن مع صراع على الشرعية والسلطة في ليبيا بين قوتين سياسيتين، هما: حكومة "الوفاق الوطني"، المدعومة دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.