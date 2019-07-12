إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365



أصيب طفل فلسطيني (12 عاما) برصاصة في رأسه، الجمعة، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصور الخليج 365 إن الطفل أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم، غربي نابلس.

وقال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية، في كفر قدوم، للأناضول، إن الطفل المصاب هو عبد الرحمن ياسر اشتيوي، من كفر قدوم، وأن حالته خطيرة جدا‎.

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وبين مصور الخليج 365 أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت قرية كفر قدوم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه مشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت على أراضي القرية.



وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002، بحجة منع "تسلل فلسطينيين بغرض تنفيذ هجمات ضدها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.