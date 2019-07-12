ليبيا.. وقف ضخ المياه لطرابلس إثر تدخل مسلح

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي، في بيان، الجمعة، توقف ضخ المياه للعاصمة الليبية طرابلس بعد يوم واحد من عودتها إثر اقتحام مسلحين لمحطة الكهرباء الرئيسية بآبار مياه منظومة الحساونة، جنوبي العاصمة.



وأضاف البيان أن المجموعة المسلحة (دون ذكر تبعيتها) اجبرت المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم (2,1) على قطع التيار عن كافة الآبار، الأمر الذي ادى إلى توقف ضخ المياه إلى مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وأضاف أن المسلحين يطالبون بارجاع التيار الكهربائي للمناطق الجنوبية بليبيا (الخاضعة في جانب منها إلى قوات خليفة حفتر) والمنقطع منذ ثلاثة أيام‎.

ولفت الجهاز بانه تمت إحاطة المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني، الخميس، بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية (دون تحديدها) وبخطورة الموقف الذي سيترب عنه انقطاع المياه.

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والثلاثاء الماضي أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي، إعادة تشغيل الآبار وفتح صمامات التحكم لضخ المياه للعاصمة طرابلس بعد ساعات من توقفها.

واقتحمت مجموعة مسلحة محطة تغذية كهرباء النهر الرئيسية، الإثنين، وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن "حقول آبار مياه الحساونة"، ما تسبب في توقف المياه.

وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.



وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.

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