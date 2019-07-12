الأطفال يتفاعلون مع مرسم سهام جبران بمركز الملك فهد الثقافي بأبها

ابها

تفاعل الأطفال الأيام الماضية مع ورشة التدريب التي نفذتها الفنانة التشكيلية سهام جبران بمرسم رقم( ٢ ) من بين مراسم قرية المفتاحة التشكيلية بمركز الملك فهد الثقافي في مدينة أبها.

وشهدت الورشة التدريبية للأطفال حضور كبير وتفاعل الجميع مع الورشة ، تخلل ذلك النقاش والحوار مع المدربة وآلية التعامل مع الألوان والمدارس التشكيلية .

وذكرت الفنانة سهام بأن الهدف من إقامة الورشة هو تدريب الطفل واكتشاف المواهب والمهارات الخاصة لدى الأطفال منذ الصغر وإطلاع الأب أو الأم بنتائج تلك الورشة ومدى مهارات وموهبة ذلك الطفل .

وأكدت أن الورش والبرامج والفعاليات و الأنشطة الثقافية والفنية تعتبر ثقافة بحد ذاتها في مركز الملك فهد الثقافي بأبها..