- 1/2
- 2/2
ابها
تفاعل الأطفال الأيام الماضية مع ورشة التدريب التي نفذتها الفنانة التشكيلية سهام جبران بمرسم رقم( ٢ ) من بين مراسم قرية المفتاحة التشكيلية بمركز الملك فهد الثقافي في مدينة أبها.
وشهدت الورشة التدريبية للأطفال حضور كبير وتفاعل الجميع مع الورشة ، تخلل ذلك النقاش والحوار مع المدربة وآلية التعامل مع الألوان والمدارس التشكيلية .
وذكرت الفنانة سهام بأن الهدف من إقامة الورشة هو تدريب الطفل واكتشاف المواهب والمهارات الخاصة لدى الأطفال منذ الصغر وإطلاع الأب أو الأم بنتائج تلك الورشة ومدى مهارات وموهبة ذلك الطفل .
وأكدت أن الورش والبرامج والفعاليات و الأنشطة الثقافية والفنية تعتبر ثقافة بحد ذاتها في مركز الملك فهد الثقافي بأبها..
كانت هذه تفاصيل خبر الأطفال يتفاعلون مع مرسم سهام جبران بمركز الملك فهد الثقافي بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.