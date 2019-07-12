نسوي أمانة عسير يرصد أكثر من 134 محلا مخالفا

نجود علي

رصدت الإدارة النسائية في أمانة منطقة عسير، خلال الشهر الماضي، أكثر من 134 مخالفة خلال جولاتها الرقابية ، والتي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها و ضواحيها ، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأوضحت مديرة القسم النسوي في أمانة عسير سلوى القحطاني بأن فرق الرقابة النسائية رصدت 134مخالفة، خلال 64 جولة رقابية ميدانية نفذتها في الشهر الماضي .

مشيرة إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع .

مبينة بأن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع .

و دعت القحطاني النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940 .