أسعار_الذهب ترتفع اليوم بنسبة 0.2 %

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صحيفة الخليج الالكترونية
صعد سعر أوقية الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، إلى 1406.44 دولار أمريكي، وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 %، إلى 1408.90 دولار أمريكي.
وفيما يخص بقية المعادن النفيسة: ارتفع سعر أوقية الفضة، اليوم، بنسبة 0.1 %، إلى 15.13 دولار أمريكي، وانخفض سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 %، إلى 819.50 دولار أمريكي، وتراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.5 %، إلى 1552.50 دولار أمريكي للأوقية.
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