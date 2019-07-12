أسعار_الذهب ترتفع اليوم بنسبة 0.2 %

صحيفة الخليج الالكترونية

صعد سعر أوقية الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، إلى 1406.44 دولار أمريكي، وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 %، إلى 1408.90 دولار أمريكي.

وفيما يخص بقية المعادن النفيسة: ارتفع سعر أوقية الفضة، اليوم، بنسبة 0.1 %، إلى 15.13 دولار أمريكي، وانخفض سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 %، إلى 819.50 دولار أمريكي، وتراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.5 %، إلى 1552.50 دولار أمريكي للأوقية.