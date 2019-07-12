أسعار_النفط تقترب من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع

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الخليج - واس
اقتربت أسعار النفط الخام، اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع؛ حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 %، إلى 67.05 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 %، إلى 60.62 دولار أمريكي.
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