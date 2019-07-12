العسكري_السوداني و #قوى_الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي

صحيفة الخليج الالكترونية اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية. وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات في تصريح اليوم أن الطرفان اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

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