صيف الشملي غير مع نادي عنان السماء

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – عبدالمجيد الذياب : انطلقت فعاليات صيفنا غير مع نادي عنان السماء بمحافظة الشملي بقيادة الأستاذة بقشه فرحان السعيد وفريقها المتميز وقام بتدشين المهرجان المربي الفاضل الأستاذ / بدر بن نشاء القعبوبي مستشار مدير عام تعليم حائل للشؤون التعليمية الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية والتعليمية بتعليم حائل . والفريق التنفيذي لأندية الحي المرافق له ، وبحضور تشريفي لنائب محافظ محافظة الشملي الأستاذ / خالد الظفيري وعدد من الأعيان ورجال الأعمال وجمهور كبير من المواطنين .

انطلقت الفعاليات مع مساء يوم الإثنين الموافق ٥ / ١١ / ١٤٤٠ واختتمت يوم الأربعاء الموافق ٧ / ١١ / ١٤٤٠

وشهد الإفتتاح إقبال جماهيري كبير من الجنسين ومختلف الفئات العمرية .

حيث قام بالتقديم الإعلامي الأستاذ / عبدالمجيد الذياب ومشاركة فرقة ألوان الترفيهية بقيادة الفنان عبدالعزيز الفهيد وطاقمه المبدع وتضمن الحفل تعدد الفقرات وتنوعها من موروث شعبي وشيلات لفنانين مبدعين وألعاب ومسابقات متنوعه وكذلك عرض مرئي لمسيرة النادي ومشاركاته المتعددة في الفعاليات المختلفة .

وبهذه المناسبة كّرم الأستاذ بدر بن نشاء الأستاذة بقشه العنزي على جهودها المثمرة في هذا المضمار وقدم لها درع تقديري بعد كلمة ثناء واستحسان لما شاهده من تنسيق وتنظيم للحفل ودعم إيجابي للأسر المنتجة والتسويق لهن .

أما في اليومين الثاني والثالث للمهرجان فقد اقتصر الأمر على تسويق الأسر المنتجة وفتح المجال للبيع والربح المادي لهن وسط أجواء عائلية .

جدير بالذكر أن نادي عنان السماء تم افتتاحه رسميا هذا العام ويعد أحد أبرز الوجهات إقبالا وزيارة من المواطنات والمرتادات نظرا لتعدد انشطته وتفاعله مع المواطنات من جميع الأعمار والفئات .

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