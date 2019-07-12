أمير عسير يوجه بالابتعاد عن المقدمات والكلمات المنبرية خلال اللقاءات والاجتماعات

الخليج - حسن القبيسي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بأن يعتمد في كل الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها بالمنطقة الدخول في الموضوع المعد للنقاش مباشرة والابتعاد عن المقدمات والكلمات المنبرية التي ليست أساس في جدول الأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه مع رواد ورائدات الأعمال بعسير على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

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حيث استمع سمو أمير منطقة عسير إلى المقترحات والآراء والمشكلات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير والتي جاء في مقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمارات لرواد ورائدات الأعمال؛ وبحث إنشاء منصات للغوص على ساحل عسير بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بالمنطقة؛ إلى جانب تشكيل فريق لمناقشة شكاوى بعض رائدات الأعمال فيما يخص الدعم من صندوق هدف.

كما استمع سموه إلى عدد من المقترحات والهموم التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في بارق والمجاردة وظهران الجنوب.

ونظراً لضيق الوقت؛ ورغبة سموه في تلبية رغبة جميع الحضور والاستماع إلى همومهم ومقترحاتهم؛ فقد انتهى الجزء الأول من اللقاء في الثالثة عصراً؛ وعاود سموه الاجتماع برواد ورائدات الأعمال في التاسعة مساءً واستمر اللقاء حتى منتصف الليل؛ حيث استمع لما لديهم ووجه بمعالجة مايمكن معالجته؛ ودراسة جميع الموضوعات التي تهمهم.

وخلال اللقاء وجه الأمير تركي بن طلال بعقد لقاء ربع سنوي مع رواد ورائدات الأعمال في المنطقة وذلك بهدف الإستماع إلى مطالبهم وتذليل العوائق التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في المجال الاستثماري بالمنطقة؛ مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التعاون بين الغرفة والقطاعات الحكومية ذات الصلة للوصول للهدف المنشود.

وفي نهاية اللقاء اطلع سمو أمير منطقة عسير على برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية , والمعسكر التدريبي البرمجي الذي تنفذه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع برنامج بادر وجامعة الملك خالد والمجموع التقنية عسير جيكس .