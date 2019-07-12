ويأتي اعتقال الوافد لظهوره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق تصريحات تتضمن تهديدا للنظام العام وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار وتنطوي على انتهاك سافر لقوانين البلاد. وأضافت الإدارة العامة أنه جاري إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... وافد يهدد الأمن في الكويت والسلطات تتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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