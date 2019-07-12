محاولة انقلاب فاشلة في السودان

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، ووفقًا لما أذاعه تليفزيون السودان، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري.
ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن «هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف» السودانية، مشيرا إلى «جهات سياسية تتربص بالثورة».
وأضاف البرهان، في تصريح لـ«العربية»، أنه سيتم «حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة».
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