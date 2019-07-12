تونس: ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الهلال الأحمر التونسى، اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا كارثة سفينة المهاجرين قبالة سواحل البلاد إلى 72 قتيلا. يذكرأن ، غرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.

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