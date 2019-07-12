شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شجاعة شابين سعوديين تنقذ 3 أطفال من النيران بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع شابان سعوديان، إنقاذ 3 أطفال من الموت، بعد حريق اندلع داخل منزلهم فى حى الخضراء بالشرائع فى مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تسلق الشابين جدران المنزل، استجابة لاستغاثة 3 أطفال عالقين وسط الحريق والدخان، حتى تمكنا من الوصول إلى شرفة المنزل التى يقف بها الأطفال الثلاثة، وقام أحدهما بكسر جزء من النافذة وإخراجهم منها وإنقاذهم من الحريق.

وفى مقطع فيديو نشره حساب "هاشتاق السعودية"، أظهر بطولة الشابين فى إنقاذ هؤلاء الأطفال من الموت المحقق قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران.

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فيما حرص عدد كبير من المغردين على الإشادة بشجاعة وبطولة الشابين وموقفهم الإنسانى الرائع والمخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ الأطفال.