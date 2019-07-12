شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من «المرور» أثناء القيادة.. تجنبوا 4 أشياء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن قيادة المركبة تحتاج للتركيز التام والابتعاد عن كل ما يشتت الذهن، محذرة من بعض التصرفات التي تشتت الذهن.
وقال حساب “المرور السعودي” على “تويتر”: إنه “لضمان عدم تشتت الذهن خلال قيادة المركبة يجب الابتعاد عن الهاتف المحمول وتأمل المناظر الخارجية”.
وأضاف “المرور”: أنه “يجب أيضاً عدم الانشغال مع بقية ركاب المركبة، والابتعاد عن محاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة”.
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