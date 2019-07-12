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متاجر أمريكية تطرح منتجات للعناية الشخصية مستخلصة من نبات القنب

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع متاجر أمريكية تطرح منتجات للعناية الشخصية مستخلصة من نبات القنب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك - الخليج 365:

تبدأ سلسلة متاجر أمريكية هذا العام، في طرح منتجات للعناية الشخصية من مادة مستخرجة من القنب، لتدخل سوقا تلقى رواجا بين الزبائن الأصغر سنا.

وستبيع سلسلة أمريكان إيجل أوتفترز مراهم للعضلات وأنواعا من الغسول ومستحضرات عطرية تستخدم في التدليك مصنوعة من مادة الكانابيديول المستخرجة من نبات القنب.

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جاء هذا في تقرير أعلنته أمس الخميس شركة جرين جروث براندز للقنب التي يقع مقرها في تورونتو الكندية والتي ستنتج هذه المستحضرات وستزود بها متاجر أمريكان إيجل أوتفترز.

وقال محللون لرويترز إن المنتجات ستجتذب جيل الألفينيات الذي يعتبر المنتجات المصنوعة من الكانابيديول أحدث صيحة في أسلوب الحياة الصحي.

ومادة الكانابيديول مركب كيميائي يستخرج من نبات القنب ويعرف عنه أنه يساعد في تخفيف القلق وتسكين الآلام دون أن يُذهب بالعقل.

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