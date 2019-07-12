الولايات المتحدة.. ولادة طفلة من رحم متبرعة ميتة

لأول مرة في أمريكا الشمالية، تخرج وليدة إلى الحياة من رحم متبرعة ميتة زُرع في والدتها.

وأعلنت عيادة كليفلاند كلينك في أوهايو الأمريكية أن الرضيعة ولدت في الشهر الماضي بالمستشفى لأم في الثلاثينيات من عمرها. وخضعت الأم لتجربة بحثية شملت 10 نساء عاقرات، بسبب غياب الرحم لديهن.

وأكمل فريق البحث خمس عمليات زراعة، نجحت ثلاث منها، من ضمنها تلك التي أدت إلى هذه الولادة. وتنتظر المرأتان الأخريان نقل الأجنة، بينما تنتظر أخريات عملية الزراعة.

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وقالت الطبيبة أوما بيرني، عضو الفريق الطبي للمرأة، رغم أن الولادة التي أعلنت الثلاثاء كانت جزءاً من مشروع بحثي، فإنه "من المثير رؤية الخيارات المتاحة للنساء في المستقبل".

وقالت العيادة الطبية إن أكثر من عشرة أطفال ولدوا في جميع أنحاء العالم بفضل الرحم المزروع، مضيفة أن تجربتها تختلف عن البرامج الأخرى، لاستخدامها فقط أرحام متبرعات توفين حديثاً. ولم تنجح التجارب السابقة لزراعة الرحم بسبب رفض الجسم للرحم المزروع إلى حد كبير.

وقال الجراح الذي تولى زراعة الرحم أندرياس تساكيس في بيان أصدرته العيادة: "بهذا البحث، نهدف إلى جعل هذه الأحداث الاستثنائية عادية لدى للنساء اللواتي يخترن هذا الخيار".