فيروس خطير يستهدف واتساب يصيب ملايين الهواتف حول العالم

دبي - بواسطة محمد فارس حذر باحثون بشركة متخصصة في الأمن الرقمي من قيام قراصنة بمحاولات لاستبدال تطبيق واتساب بنسخة مزيفة منه. فأي نوع من الهواتف هي التي أصيبت بهذا الفيروس الخادع؟ وهل نسخة واتساب الموجودة حاليا على هاتفك أصلية أم مزيفة؟ © picture-alliance/dpa/Y. Mok Provided by Deutsche Welle

فيروس جديد يصيب حوالي 25 مليون هاتف ذكي وخاصة في الهند. هذا الفيروس يقوم باستبدال عدد من التطبيقات الأصلية على الهاتف، وفي مقدمتها تطبيق واتساب، بنسخ مزيفة منها.

ويستغل الفيروس نقاط ضعف معروفة مسبقا في الأجهزة التي تعمل باستخدام نظام التشغيل أندرويد، ما يجعل تحديث نظام التشغيل وتنزيل النسخة الجديدة منه أمرا ضروريا، وفقا لشركة "شيك بوينت" الإسرائيلية للأمن الرقمي.

وتشرح الشركة كيف يتمكن هذا الفيروس من خداع المستخدمين لتطبيق واتساب، بأنه "نتيجة لقدرة الفيروس على التخفي وانتحال شكل التطبيقات الأخرى الموجودة بالفعل على الهاتف، يوجد عدد لا نهائي من الاحتمالات لتمكن هذا الفيروس من إصابة الأجهزة".

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وغالبية ضحايا هذا الفيروس الالكتروني الخادع هم في الهند فقط حيث أصيب هناك حوالي 15 مليون هاتف، كما ذكر موقع

مجلة فوربسالأمريكية. إلا أن الفيروس نجح كذلك في إصابة أكثر من 300 ألف هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية و137 ألف هاتف في بريطانيا، وبذلك يكون هذا الفيروس واحدا من أخطر التهديدات الالكترونية التي واجهت نظام التشغيل اندرويد.

وانتشر هذا الفيروس عبر موزع مملوك من شركة على بابا الصينية وليس من خلال متجر تطبيقات غوغل الرسمي

حيث يقوم المُستخدم بتحميل ألعاب أو تطبيقات خاصة بالصورة أو أخرى ذات طابع جنسي، ما يؤدي إلى تحميل الفيروس بدون ظهور أي رمز أو إشارة له على شاشة الهاتف.

Google Play store،

د.ب/ ع.ج