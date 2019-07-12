شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: عدد السياح السعوديين بتركيا تراجع بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة عكاظ السعودية - نقلاً عن أرقام وزارة السياحة التركية هذا الأسبوع ـ تضاؤل تدفق السياح السعوديين على تركيا بسبب السياسات المعادية للمملكة من جانب نظام الرئيس رجب أردوغان.

وذكرت وزارة السياحة التركية ـ وفقا للصحيفة السعودية ـ أن عدد السياح السعوديين تراجع بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت عكاظ إلى أن مقاطعة السعوديين لا تشمل السياحة فى تركيا فحسب، بل أضحت تطاول السلع الغذائية والاستهلاكية.

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وتوقع باحث فى واشنطن أن يشهد سوق العقارات التركية نفوراً من المشترين السعوديين. وكانت "عكاظ " أشارت أخيراً إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة جورجيا غدت وجهة مفضلة للسياح السعوديين بدل تركيا، وأكد سعوديون كثر أنهم باتوا يفضلون السياحة الداخلية أكثر من أي وقت مضى.