شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال روسى فى ألبانيا متهم بالقتال فى صفوف داعش بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الألبانية اليوم الجمعة إنه تم اعتقال مواطن روسى متهم بالقتال مع تنظيم داعش ضد قوات الحكومة السورية، وسيتم ترحيله إلى روسيا.

وقالت الشرطة - فى بيان لها نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - إن المتهم الروسى البالغ من العمر 34 عاما دخل إلى ألبانيا بطريقة غير شرعية بعدما قضت محكمة فى جمهورية الشيشان فى شهر أبريل عام 2015 بضرورة اعتقاله لانضمامه لجماعة إرهابية.

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وأضافت الشرطة أن المتهم غادر روسيا فى شهر يونيو عام 2013 متوجها إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم داعش هناك وشارك بشكل نشط فى القتال ضد القوات الحكومية فى سوريا.