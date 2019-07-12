شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال روسى فى ألبانيا متهم بالقتال فى صفوف داعش بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الألبانية اليوم الجمعة إنه تم اعتقال مواطن روسى متهم بالقتال مع تنظيم داعش ضد قوات الحكومة السورية، وسيتم ترحيله إلى روسيا.
وقالت الشرطة - فى بيان لها نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - إن المتهم الروسى البالغ من العمر 34 عاما دخل إلى ألبانيا بطريقة غير شرعية بعدما قضت محكمة فى جمهورية الشيشان فى شهر أبريل عام 2015 بضرورة اعتقاله لانضمامه لجماعة إرهابية.
وأضافت الشرطة أن المتهم غادر روسيا فى شهر يونيو عام 2013 متوجها إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم داعش هناك وشارك بشكل نشط فى القتال ضد القوات الحكومية فى سوريا.
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