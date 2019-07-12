"داعش" يعلن مقتل أحد قياديه الإعلاميين البارزين في ليبيا

طرابلس/ الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مقتل أحد أبرز قادته في ليبيا، خلال عملية نفذتها قوات تتبع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت "مجلة النبأ"، الذراع الإعلامي للتنظيم، الخميس، أن ما يعرف بـ"مسؤول ديوان الإعلام في ولاية ليبيا"، محمد بن أحمد الفلاتة، قتل على يد قوات الجيش الليبي، دون تفاصيل إضافية.

وأشارت إلى أنه (القتيل) يكنى أبو عاصم المهاجر وهو من مواليد السودان، قبل أن تنتقل أسرته إلى السعودية، وفق ما نشرته صحيفة "المرصد" الليبية.

وقالت الصحيفة إنه: "بعد عودته إلى السودان حاول شن هجمات هناك، غير أن السلطات قبضت عليه ثم أطلقت سراحه، وبعد خروجه من السجن انضم لتنظيم داعش".

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وأضافت أنه "غادر إلى تشاد وشارك في أعمال متشددة هناك، ضمن ما يعرف لدى التنظيم بولاية غرب إفريقيا المتصلة بالجماعات المتطرفة في شمال نيجيريا، ومن ثم قبض عليه مجددا بعد خوض جماعته مواجهات مع عناصر الأمن التشادية، ليتم تسليمه للسودان".

وقضى "أبوعاصم السوداني" فترة سجن أخرى بسجون الخرطوم، لينتقل بعد خروجه إلى ليبيا لدعم تنظيم "داعش" الذي يعرف بـ"سرايا الصحراء في ولاية ليبيا".

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