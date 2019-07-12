صحيفة الخليج الإلكترونية ( يأأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كتب الله الحياة لعباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا إلى أجل غيرمسمى ، فكل نفس ذائقة الموت صغيرها وكبيرها فقيرها وغنيها .

فلماكانت الدنيا دار ممر وزوال ، هي المزرعة لدار الخلود إلى جنات النعيم .

الموت باب وكل الناس داخله ، وسهم الفراق مرارة المذاق .

تفجعت القلوب ، واهتزت النفوس ، وفاضت العيون ، بغياب الموت على الإبن البار الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رحمه الله .

والإبن ثمرة من ثمرات الحياة ، وقرة عين للوالدين ، سعادتهما مع سعادته.

إن عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي – حفظه الله- باب من أبواب الخير في دنيانا ، مامن عمل خيري في عالمنا اليوم إلا وله باع طويل في ذلك ، جامعات مراكز مستشفيات مساجد طرق كلها تحت رعايته تتفيذا لتوجيهات المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله .

فإذاكان الوفاء واجبا لذوي الفضل والإحسان فأتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الإماراتي النبيل للمصاب الجلل وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظه الله – سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ، وأن يرزق الشيخ سلطان مع كافة الأسرة الكريمة الصبر والسلوان .

إنالله وإنا إليه راجعوان . Advertisements كتبه الشيخ : نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا

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كانت هذه تفاصيل خبر مواساة لحاكم الشارقة على فراق إبنه البار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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