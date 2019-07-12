المجاردة تحيي ليلة ثقافية بأدبي أبها

تغريد العلكمي

احتضن نادي أبها الأدبي، مساء أمس الخميس، ليلة المجاردة الثقافية، التي نظمها بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة، ضمن فعاليات برنامجه بصيف عسير “مرحبا ألف في عسير”.

وفي بداية الليلة الثقافية، قدم عريف الأمسية الشاعر صالح الشهري باقات شعرية متنوعة مقدمة من أعضاء اللجنة الشعراء الحفظي الشهري وأحمد معيض وهتان الصليح الشهري وعلي أبوعلامة في حب الوطن ومنطقة عسير ومدينة أبها وسمو أميرها الأمير تركي بن طلال والنادي الأدبي.

ثم قدم فرسان الأمسية سراح زهير الشهري ومحبوب فهيد القرني، وقبل الثلاثي طالب الحضور بجولتين إضافيتين، بالإضافة إلى مشاركة شعرية من الشاعر أحمد معيض الشهري.

تلا ذلك؛ مشاركة الناقد علي الشهري بمشاركة نقدية بعنوان “المكان في رواية الحزام.. من الواقع إلى الأسطورة” وهي ورقة بحثية تتعلق برواية الأديب أحمد أبودهمان “الحزام”.

من جهته، رحب رئيس نادي أبها الأدبي باحتضان مشاركة المجاردة الثقافية، مؤكدا في الوقت نفسه ترحيب النادي بمشاركة جميع المحافظات، والحرص على تنوع النشاطات والمشاركات لتشمل التجارب الأدبية كافة ولتتسع لاستقطاب الأصوات المبدعة جميعا في المنطقة.