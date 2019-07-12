الان تتابع القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك - الخليج 365:
قالت وكالة (إن.بي.سي) الإخبارية نقلا عن مسؤولين من جهات إنفاذ القانون إنه تم إلقاء القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي في مدينة شيكاجو بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
وقالت الوكالة إن محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض، أمس الخميس، على المغني البالغ من العمر 52 عاما الذي فاز بعدة جوائز جرامي، ومن المتوقع أن نقله إلى مدينة نيويورك.
ونقلت صحيفة شيكاجو صن تايمز اليوم الجمعة عن مكتب المدعي العام قوله إن كيلي يواجه 13 اتهاما بارتكاب جرائم جنسية.
وأضافت أن محاميه ستيف جرينبرج أكد اعتقاله لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
ولم يتسن لـ”رويترز” الوصول بعد إلى جرينبرج للتعقيب.
وفي يونيو، دفع كيلي ببراءته في 11 اتهاما بالاعتداء الجنسي والتحرش أمام محكمة في شيكاجو.
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