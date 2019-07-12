شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع جزائرى يدهس عائلة ويقتل امرأة فى فرنسا أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهس مشجع جزائرى فقد السيطرة على سيارته عائلة بمدينة مونبلييه الفرنسية مساء الخميس، أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده، مما خلف مصرع امرأة (42 سنة) وجرح ابنتها ورضيعها، حسبما ذكر موقع "لوفيجارو" نقلا عن وكالة "فرانس برس".

ونقل الرضيع الذى تعرض لكدمات عديدة إلى مستشفى مجاور، فيما عانت الفتاة (17 سنة) من كسور مختلفة، وأكد أن المشجع (21 سنة) كان يقود سيارته "بسرعة فائقة" فى شارع لاموسون، وقد جرى احتجازه بعد الحادث.

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وقال متحدث باسم فرع السلامة الإقليمية "DDSP" إن السلطات الفرنسية "تحاول حاليا كشف ملابسات هذه المأساة".

وفى سياق متصل، تعرضت متاجر فى شارع الشانزيليزيه للسرقة أثناء احتفال المشجعين الجزائريين بانتصار منتخب "محاربو الصحراء" على فريق كوت ديفوار.

واحتشد الجزائريون فى شارع الشانزليزيه الشهير هاتفين بشعارات تشجع منتخبهم الوطني، الذى تأهل بعد فوزه بركلات الترجيح.