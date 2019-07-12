شكرا لقرائتكم بريطانيا تدعو السفن التي تمر بالقرب من المياه الإيرانية لتوخي الحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 15 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 22:35

دعت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس)، السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة، إلى توخي الحذر أثناء عبورها بالقرب من المياه الإيرانية.



ورفعت وزارة المواصلات البريطانية درجة الاستعداد لتلك السفن إلى الدرجة القصوى، بعد ورود أنباء عن اعتراض زوارق الحرس الثوري الإيراني أمس (الأربعاء)، إحدى ناقلات النفط البريطانية، داعيةً سفنها إلى "التحرك أثناء ضوء النهار، وزيادة سرعة العبور فوق المعدل الطبيعي في منطقة مضيق هرمز".

ورفعت وزارة المواصلات البريطانية درجة الاستعداد لتلك السفن إلى الدرجة القصوى، بعد ورود أنباء عن اعتراض زوارق الحرس الثوري الإيراني أمس (الأربعاء)، إحدى ناقلات النفط البريطانية، داعيةً سفنها إلى "التحرك أثناء ضوء النهار، وزيادة سرعة العبور فوق المعدل الطبيعي في منطقة مضيق هرمز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تدعو السفن التي تمر بالقرب من المياه الإيرانية لتوخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.