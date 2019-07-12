انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة في شمال شرقي سورية

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محمد عثمان - الرياض - دبي، القامشلي (سورية) - "الحياة"، أ ف ب | منذ 17 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 20:14

انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الخميس، أمام بوابة كنيسة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سورية، ما ادى الى سقوط ضحايا.



وألحق التفجير أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس والأبنية التي تقع قبالتها، في وقت أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن التفجير تسبب بإصابة 11 شخصاً. وألحق التفجير أضراراً بالواجهة الأمامية لكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس والأبنية التي تقع قبالتها، في وقت أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن التفجير تسبب بإصابة 11 شخصاً. وأفاد الوكالة بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية في جوانب من الكنسية والمحال التجارية والسيارات.



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