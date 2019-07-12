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وجاء إعلان الجيش استعدادا لرد متوقع من "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي نفسه بقتل أحد عناصر الحركة في القطاع.
© Sputnik . Alexei Philipov
وأوضحت القناة العبرية أنه بالرغم من اعتذار الجيش الإسرائيلي عن حادثة القتل لأحد عناصر كتائب القسام، بدعوى اقتراب فلسطينيين من الخط الفاصل شمال القطاع، فإن حركة حماس قررت الرد، والخروج بمظاهرات عارمة بالقرب من الجدار العازل بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، في غزة.
من جهتها، أكدت كتائب القسام أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأنها تجري أعمال فحص وتقييم لها وأن إسرائيل ستتحمل عواقبها.
ونقلت القناة العبرية على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن بلاده مستعدة لأي احتمال، حتى ولو كان عمل عسكري في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعترافه بقتل عنصر من "حماس"... الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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