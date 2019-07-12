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مقتل 40 مسلحا من هيئة تحرير الشام فى ريف حماة شمال غربى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سورية، اليوم الجمعة، بمقتل 40 مسلحا من هيئة "تحرير الشام" إثر اندلاع معارك مع قوات الجيش السورى فى ريف حماة الشمالى الغربي

 

وذكرت المصادر وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات من الجيش السورى وعناصر"هيئة تحرير الشام" الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 82 عنصرا من الجانبين، مضيفة أن القتال لا يزال مستمرا.

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وتمكنت وحدات الجيش السوري، أمس، من صد هجوم مسلح على منطقة (الحماميات) بريف حماة شمالى غرب البلاد، والذى يشهد منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها فى يونيو الماضى فى مقتل العشرات من الطرفين.

 

 

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