شكرا لقرائتكم البرلمان المصري يوافق على تمديد "الطوارئ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 18:40

وافق مجلس النواب المصري على مد حال الطوارئ لمدة 3 أشهر، تبدأ من 25 تموز (يوليو) الجاري.



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وكان رئيس مجلس الوزراء أخطر رئيسَ البرلمان بقرار إعلان حال الطوارئ، مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وعرض رئيسُ البرلمان قرارَ رئيس الجمهورية بمد حال الطوارئ على البرلمان أمس، ونال القرار موافقة غالبية تخطت ثلثي أعضاء المجلس.

وتضمن القرار تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

من جهة أخرى، تفقد رئيس اركان الجيش المصري الفريق محمد فريد استعدادات مكتب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة وتوفير الإمكانات كافة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً للالتحاق في القوات المسلحة والعمل كضباط مقاتلين. وأكد فريد الحرص على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للالتحاق في الكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش الفريق محمد فريد، عدداً من الطلبة المتقدمين في مختلف الموضوعات، مشدداً على أن يكون لدى جميع المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية وفقاً للمعايير المحددة.