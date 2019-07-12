شكرا لقرائتكم رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 17 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 18:38

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار سعيد مرعي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. وشهد السيسي أمس أداء مرعي اليمين الدستورية.



Advertisements

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، المختصة بالنظر في دستورية القوانين.

وأشاد السيسي بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، مؤكداً أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.

في غضون ذلك، منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفي علي جبالي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره للمستشار جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.