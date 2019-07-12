قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مقبرة بنغازي

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محمد عثمان - الرياض - بنغازي (ليبيا) - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 18:21

قتل ثلاثة أشخاص على الاقل واصيب 15 آخرون بجروح اليوم (الخميس)، في اعتداء بسيارة مفخخة في مقبرة ببنغازي شرق ليبيا، خلال مراسم تشييع جثمان ضابط سابق في الجيش، بحسب ما افاد مصدر من مستشفى محلي.



وقال مسؤول أمني في المدينة، إن الاعتداء استهدف المشاركين في جنازة اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وضمنهم الكثير من العسكريين.

وقال مسؤول أمني في المدينة، إن الاعتداء استهدف المشاركين في جنازة اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وضمنهم الكثير من العسكريين.

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