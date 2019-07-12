شكرا لقرائتكم اجتماع أمني عراقي - تركي في أنقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 11 يوليو 2019 - اخر تحديث في 11 يوليو 2019 / 18:34

عقد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، أمس الأربعاء، مع نظيره التركي غاويش أوغلو، اجتماعاً أمنيَاً - عسكريَاً في مدينة انقرة التركية.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الحكيم ترأس الاجتماع الأمنيّ العسكريّ التنسيقيّ مع الجانب التركيِّ"، موضحة أن "هذا الاجتماع يعتبر ذا أهمية كبيرة للبلدين إذ تم التباحث في عدد من القضايا، ومنها التعاون الأمنيّ، ومكافحة الإرهاب، والرغبة المُشترَكة في العمل نحو الارتقاء في العلاقات بشكل يتوافق مع تطلعات الشعبين الصديقين".

ودعا الجانبان - وفق البيان - إلى "المزيد من التعاون الأمنيِّ بين البلدين، لأنه مهم لأمن المنطقة كلها، ولأنه يشكل ركيزة أساسيَّة في تحقيق التنمية.

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمِّية تنفيذ مُخرَجات هذا الاجتماع المُهمّ، والاستمرار في عقد اللقاءات، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في بغداد".